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Русская планета
Политика

Джо Байден раздаст американцам 400 млрд долларов на детские пособия

Артем Денисов
29 апреля, 2021 00:01
2 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 00:01
2 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден в своем первом обращении к обеим палатам конгресса 28 апреля представит экономические инициативы, касающиеся налогообложения и социальной сферы страны.

Как сообщают СМИ, прежде всего речь идет о повышении максимального размера налоговой ставки на доход для богатых (более $1 млн в год) — c 37 до 39,6%. Также американский президент предлагает повысить верхний предел ставки на доход с капитала с 20 до 39,6%. Как ожидается, данные меры принесут бюджету США около $1,5 трлн в течение десяти лет.

Также Байден представит план помощи американским семьям на $1,8 трлн. Так, около $400 млрд потратят на детские пособия в форме налоговых вычетов или прямой помощи. А к 2031 году каждый работник в США сможет воспользоваться оплачиваемым отпуском на медицинские нужды или на уход за ребенком. При этом власти возместят ему как минимум две трети от его заработной платы. Еще $200 млрд пойдут на повышение доступности дошкольного образования, сообщает РБК.

Тем временем, в Счетной палате России задумались о необходимости поддерживать деньгами не только семьи с детьми. Глава ведомства Алексей Кудрин считает, что социальные пособия можно начать рассчитывать исходя из общего дохода семьи.

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