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Джо Байден рассказал о жестком разговоре с Владимиром Путиным

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 08:42
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 08:42
1 мин
1
Flickr

Президент США Джо Байден заявил, что в отличие от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко и без колебаний противостоять действиям России. Об этом глава Белого дома сказал, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

По словам Байдена, он четко дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что США не будут сдаваться перед лицом агрессивных действий и «без колебаний заставлять Россию платить».

Байден отметил, что США будут «более эффективны» по российскому вопросу, работая «в коалиции с партнерами-единомышленниками», пишут «Известия».

Президенты двух стран поговорили по телефону 26 января. В ходе беседы обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и возможность взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

Ранее Байден озвучил детали своего плана по спасению США от коронавируса за 100 дней.

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политика
Джо Байден
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