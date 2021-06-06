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Политика
Джо Байден раскрыл миру глаза касательно стремлений США в отношении России
6 июня, 2021 09:04
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Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
Президент США Джо Байден ошарашил общественность своей новой статьей в издании The Washington Post. Западный лидер раскрыл, чего ищет Вашингтон в диалоге с Москвой.
По словам президента, США не стремится к конфликту с Россией и хочет с ней стабильных отношений. Существует ряд вопросов, включающих в себя контроль за вооружениями, в которых сотрудничество РФ и Соединенных Штатов жизненно необходимо.
Вместе с тем, Байден заявил о намерении противостоять «вызовам» России, влияющим на обстановку в Европе. Одним из таких вызовов является конфликт с Украиной.
Напомним, лидер США, перед встречей с Путиным в Женеве 16 июня, проведет переговоры с союзниками в рамках саммитов НАТО и США - ЕС, сообщает «Интерфакс».
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