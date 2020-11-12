Джо Байден посетил Москву. В 1979 году (ВИДЕО)

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Кандидат на пост президента США Джо Байден во время своей работы в Сенате посещал Москву для обсуждения соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ II) 31 августа 1979 года.

Тогда он дал интервью советскому телевидению. Запись опубликовал Гостелерадиофонд России. 36-летний Байден заявил, что визит сенаторов оказался очень продуктивным. Американские политики встретились с председателем совета министров СССР Алексеем Косыгиным, с которым обсудили переговоры по ОСВ II, сообщает телеканал «360».

Спустя более 40 лет Джо Байден стал кандидатом в президенты США. Однако сам Джо уже заявил о своей победе. При этом Трамп не признает поражение. Многочисленные юристы действующего президента подают иски в суды с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать нарушения, которые по их утверждениям были допущены.