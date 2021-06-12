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Политика
Джо Байден пообщается с журналистами отдельно от Путина после исторического саммита
12 июня, 2021 15:01
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Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress
Лидер США Джо Байден запланировал отдельную пресс-конференцию после саммита Россия-США. Ранее сообщалось о том, что лидеры рассматривают возможность совместного выступления.
Новость о подобном решении сообщил представитель Белого дома в беседе с сотрудником газеты Wall Street Journal Вивиан Салама. Как сообщает «Интерфакс», работа над форматом переговоров, однако, все еще продолжается.
Саммит Россия-США с участием лидеров двух стран запланирован на 16 июня в швейцарской Женеве.
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