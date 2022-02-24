Джо Байден ответил «выбравшему войну» Владимиру Путину
Появилась реакция Джо Байдена на объявление Путиным военное операции в Донбассе. Американский лидер считает, что Путин «выбрал войну», которая обернется «катастрофическими человеческими жертвами и страданиями».
Байден заявил, что Россия несет ответственность «за смерть и разрушения», которые будут в результате нападения. Он пообещал, что США и их союзники «ответят решительным образом».
Байден встретится с коллегами по G7 и выступит с обращением к американцам. В нем будет объявлено о следующих шагах США, сообщает «Коммерсантъ».
Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он обратился к украинским военным с требованием сложить оружие.
Перед этим Путин признал ЛНР и ДНР.
Ранее Запад несколько месяцев обвинял Россию в подготовке войны. Москва все отрицала.