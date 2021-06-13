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Политика
Джо Байден о встрече в Женеве и об отказе от пресс-конференции: «Это не состязание»
13 июня, 2021 19:04
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Pool/Global Look Press
Джо Байден после саммита в Женеве отказался от проведения совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
«Это не состязание в том, кто будет лучше держаться перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение», - заявил он.
По словам Байдена, саммит с Владимиром Путиным необходим для того, чтобы обозначить России условия улучшения отношений. При этом он согласился, что отношения РФ и США находятся на низкой точке
Напомним, Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве, пишет «Московский комсомолец».
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