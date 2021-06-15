Джо Байден не решился повторить мартовское заявление против Владимира Путина
Президент США Джо Байден после саммита НАТО в Брюсселе ответил на вопрос журналистов, по-прежнему ли он считает российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Американский лидер ушел от прямого ответа, но заявил, что в мартовском интервью «ответил честно».
Журналисты обратили внимание Байдена на то, что Путин рассмеялся над скандальным высказыванием. На это президент США сказал: «Я тоже смеюсь».
Глава Белого дома несколько раз прерывался, формулируя мысль: «Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно». Слова Байдена приводит РИА Новости.
Байден с уверенностью отметил, что ситуация не повлияет на встречу с Путиным, запланированную на 16 июня.
В завершение ответа о Путине он подчеркнул, что «в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе».
17 марта в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, убийца ли Путин. Российский президент, комментируя высказывание, пожелал коллеге здоровья. Недавно Путин заявил, что заявление Байдена не удивило его.