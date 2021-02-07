Джо Байден не поддался на призывы иранского руководства

Политика

Президент США Джо Байден заявил о том, что санкции с Ирана не будут сняты пока на территории республики ведется обогащение урана.

Таким образом, он отреагировал на призыв иранского лидера аятоллы Али Хаменеи отменить введенные Соединенными Штатами ограничения.

В Иране свою точку зрения подкрепляют тем фактом, что США первыми нарушили установившийся порядок, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД, передает «Интерфакс».