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Политика
Джо Байден не поддался на призывы иранского руководства
7 февраля, 2021 20:42
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Президент США Джо Байден заявил о том, что санкции с Ирана не будут сняты пока на территории республики ведется обогащение урана.
Таким образом, он отреагировал на призыв иранского лидера аятоллы Али Хаменеи отменить введенные Соединенными Штатами ограничения.
В Иране свою точку зрения подкрепляют тем фактом, что США первыми нарушили установившийся порядок, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД, передает «Интерфакс».
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