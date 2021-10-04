Джо Байден не исключил дефолт США на фоне республиканской «русской рулетки»
Нежелание Конгресса США поднять потолок американского госдолга ставит под угрозу статус национальной валюты. Она может утратить позиции мировой резервной валюты и ей будет грозить дефолт. Об этом заявил президент США Джо Байден
«Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли [на себя], а не новые», - заявил он.
Если уровень не будет поднят, то это, по словам Байдена, может подорвать доверие к ценным бумагам американского Минфина и угрожает «статусу доллара как мировой резервной валюты».
Президент подчеркнул, что представителям Республиканской партии необходимо перестать «играть в русскую рулетку» с национальной экономикой, поскольку они ставят США под угрозу дефолта.
Американский лидер добавил, что он не в состоянии гарантировать, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдет, передаёт «ТАСС».