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Политика
Джо Байден назвал условия для участия в президентских выборах в 2024 году
23 декабря, 2021 15:45
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Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ Global Look press
Президент США Джо Байден выразил готовность участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.
По словам Байдена, на его участие в выборах могут повлиять несколько факторов. Один из них – это здоровье. Если самочувствие будет на том же уровне, то он будет баллотироваться на второй президентский срок.
Также одним из стимулов для Байдена станет выдвижение на выборы кандидатуры бывшего президента США Дональда Трампа, пишут «Известия».
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