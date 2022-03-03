Новости – Политика
Политика
Джо Байден нацелился на российских «олигархов» и их семьи
3 марта, 2022 19:19
1 мин
1 мин
CNP/AdMedia/Global Look Press
Против нескольких российских «олигархов» будут введены санкции со стороны США. Об этом сообщила журналист агентства «Блумберг» Дженнифер Джейкобс.
По ее словам, президент США Джо Байден собирается ввести санкции против ряда российских «олигархов». Также рестрикциям подвергнутся и члены их семей.
Журналистка также отметила, что вводимые санкции будут похожи на ограничения со стороны Евросоюза, но будут «шире». В частности, находящимся в санкционном списке, будет запрещен въезд в США, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости