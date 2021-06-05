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Политика
Джо Байден может не стараться: Владимир Путин не ждет прорыва на встрече с коллегой
5 июня, 2021 02:26
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин отметил отсутствие больших ожиданий от переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Тем не менее, лидер РФ заявил о наличии общих интересов у двух держав.
В числе ключевых проблем, требующих совместного подхода двух лидеров, Путин отметил экологию, стратегическую стабильность в ряде регионов, борьбу с терроризмом. Он также отметил, что считает Байдена опытным политиком.
«Он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода» - поделился ожиданиями российский президент. Его слова приводит ТАСС.
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