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Джо Байден готов обсуждать с Владимиром Путиным и сотрудничество, и противоречия

Антон Мельников
3 февраля, 2021 22:56
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 22:56
1 мин
Youtube / Fox News
Youtube / Fox News

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден готов обсуждать с властями РФ не только сотрудничество, но и вопросы, в которых страны имеют противоречия.

«Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ», - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что американский президент озабочен и спорными вопросами, такими как вмешательство России в выборы, кибератаками и другими.

«Он (президент Байден) готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», - цитирует Джен Псаки «ТАСС».

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Владимир Путин
Джо Байден
Джен Псаки
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