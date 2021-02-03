Джо Байден готов обсуждать с Владимиром Путиным и сотрудничество, и противоречия

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден готов обсуждать с властями РФ не только сотрудничество, но и вопросы, в которых страны имеют противоречия.

«Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ», - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что американский президент озабочен и спорными вопросами, такими как вмешательство России в выборы, кибератаками и другими.

«Он (президент Байден) готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», - цитирует Джен Псаки «ТАСС».