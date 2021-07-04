Джо Байден допустил непричастность Москвы к хакерским атакам на сотни компаний по всему миру
Президент США Джо Байден сомневается в причастности России к массовым хакерским атакам на сотни компаний в разных странах.
«Мы не уверены, что это русские, — заявил американский лидер во время своего визита в Мичиган. — Я получил краткую информацию в самолете. Сейчас мы думаем, что это не российское правительство, хотя мы не уверены».
Как передает агентство Bloomberg, Байден поручил разведке изучить инцидент и подробно его проинформировать. Если выяснится, что Москва все-таки причастна к случившемуся, ответ Вашингтона последует незамедлительно, добавил он.
Информация о массовой хакерской атаке появилась накануне. По данным компании Huntress Labs, под удар попали компании, поддерживающие малый и средний бизнес в сфере IT. Злоумышленники завладевали доступом к ПК клиентов этих организаций и требовали выкуп. The Bell отмечает, что жертвами хакеров стали не менее тысячи компаний в одиннадцати странах.