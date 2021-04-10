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Политика

«Дворец Путина»: Россия обвинила Германию в помощи Навальному при создании фильма

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 19:01
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 19:01
1 мин
Kremlin Pool/Globallookpress.com
«Дворец Путина»: Россия обвинила Германию в помощи Навальному при создании фильма

Россия обвинила немецкие власти в помощи оппозиционеру Алексею Навальному при создании фильма про дворец, который якобы принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сегодня, 10 апреля, пишет Der Spiegel.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев 16 февраля посетил министерство иностранных дел ФРГ, пишет издание.

На встрече он заявил, что фильм Алексея Навального с обвинениями в адрес президента России мог быть сделан с помощью немецкого правительства.

«Берлин, таким образом, стал сообщником кремлевского критика», - цитирует слова посла «Росбалт».

Кроме того, посол обвинил власти страны в том, что они предоставили Навальному доступ к архиву документов Штази, где политик просматривал документы о Путине.

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