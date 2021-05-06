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Две вышедшие в России книги подтолкнули к разработке наказания для запутавшихся с ролью СССР в войне

Лилия Караева
6 мая, 2021 13:45
2 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 13:45
2 мин
Выставка
Global Look Press

Две вышедшие в России книги подтолкнули законодателей к разработке законопроекта о запрете отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне. Об этом рассказала одна из его авторов - председатель комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Ямпольская.

Обе книги написаны американским блогером, его имя политик не назвала. Как выяснил «Коммерсантъ», одна из них - «Тонкое искусство пофигизма», написанная специалистом по саморазвитию Марком Мэнсоном.

Именно ее процитировала депутат.

«Что послужило лично для меня последней каплей? Две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами». Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог», - заявила Ямпольская.

В книге цитата выглядит следующим образом: «В 1950-е гг. польский психолог Казимир Дабровский изучал людей, переживших Вторую мировую войну: как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий: люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, холокост, пытки военнопленных, изнасилования и/или убийства близких (сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами)».

Законопроект предполагает административное наказание, не уголовное. Конкретная кара в документе не прописана.

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Книги
Законопроект
Елена Ямпольская
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