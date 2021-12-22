Два источника в МЧС назвали кандидата на место погибшего Зиничева. Чуприян больше не рассматривается
Президент России Владимир Путин до конца года назначит нового главу МЧС. С сентября у спасательного ведомства нет руководителя на постоянной основе. Уже сейчас известно - врио главы МЧС Александр Чуприян не рассматривается в качестве кандидата на должность.
Два источника в МЧС заявили, что назначение может произойти 27 декабря - в День спасателя. На пост претендуют, как минимум, две персоны. Один из кандидатов - губернатор.
Речь идет о главе Иркутской области Игоре Кобзеве, пишет URA.RU. Второе имя не называется.
Кобзев перешел на пост губернатора с позиции замминистра МЧС. Напомним, Зиничев погиб в сентябре. По официальной версии, он умер во время учений, спасая человека. По другой версии, он поскользнулся на мокрых камнях у водопада Китабо-Орон и упал с высоты 7-8-этажного дома.