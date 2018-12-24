Дуэль года. Виктор Золотов против Алексея Навального

Уходящий год запомнился, пожалуй, самым абсурдным межличностным конфликтом в новейшей истории России. В заочном «баттле» сошлись директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и Алексей Навальный. Часть политологов назвала их словесную дуэль рубежным событием в причудливом противостоянии власти и внесистемной оппозиции.

«Истинное лицо режима»

Повторять подробности конфликта, наверное, ни к чему. Об этом написано очень много, а видеоролики с приглашением на дуэль и ответом Навального легко найти в YouTube. Напомним лишь о том, что после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о махинациях с поставками продуктов в части Росгвардии Золотов пообещал сделать из оппозиционера «сочную отбивную».

Своё обращение Золотов записал в тот момент, когда Навальный отбывал административный арест, был лишён Интернета и какой-либо коммуникации с внешним миром. После выхода на свободу оппозиционер, как и следовало ожидать, высмеял генерала армии. Причём сделал это в едкой ироничной манере, упомянув о происхождении Золотова, странным образом полученных им генеральских погонах и попутно уличил его сотрудничестве с криминалитетом в лихие 1990-е годы.

Заочное противостояние Золотова с Навальным закончилось тем, что директор Росгвардии в глазах всей интернет-аудитории был с невероятной лёгкостью положен на лопатки. До такой степени глупой и неуместно агрессивной оказалось приглашение на дуэль со стороны генерала армии, человека возглавившего ранее охрану президента РФ.

Мастеру демагогических дискуссий и словесных перепалок, Навальному, не составило труда сделать из Золотова посмешище, представить его обращение как иллюстрацию интеллектуальной и моральной деградации нынешней власти. И попробуй поспорь с ним, приведи контраргументы! «Вот оно, господа россияне, истинное лицо «путинского режима», — почти прямым текстом говорит в своём ролике Навальный.

До сих пор не смолкают дискуссии о том, как же так получилось? Кто сподвиг Золотова на запись обращения к Навальному? Или же это была инициатива самого директора Росгвардии? Но почему же тогда приближённого к Путину генерала не остановили от заведомо провального шага?

Анатомия глупости

Чтобы объяснить произошедшее, давайте посмотрим, как устроен механизм общения власти с прессой и обществом. С 2000-х годов за взаимодействие со СМИ и деятельность в Интернете в каждом государственном ведомстве отвечают специализированные структуры. Как правило, таким вопросами в госведомствах занимаются пресс-служба или департамент по взаимодействию со СМИ, то есть профессионально подготовленные люди.

Последние годы контроль за публичными выступлениями чиновников и уж тем более силовиков заметно ужесточился. С точки зрения государства — это, безусловно, адекватный и правильный тренд.

В наши дни каждый состоящий на госслужбе человек воспринимается современным обществом как представитель власти. Поэтому любая неоднозначная фраза или намёк, который можно по-разному трактовать, бросает тень едва ли не на всю государственную машину.

Помните эти бесконечные скандалы с региональными депутатами-единороссами, которые позволяли себе рассуждать по поводу доходов и рациона россиян? Внесистемная оппозиция и либеральные СМИ приложили, наверное, максимум усилий, чтобы доказать гражданам, насколько «оборзела» «партия власти». Дескать, уж если единороссы говорят такое в провинции, то, что в голове у других — тех, кто сидит в Москве.

На этот счёт важно отметить, что глупость одного или нескольких человек из Системы не может характеризовать её в целом! При всей нелюбви к «Единой России» несправедливо считать, что все члены ЕР — «жулики и воры», как утверждает, например, тот же Навальный. В любой структуре есть порядочные, честные и идейные люди. И наоборот. Во внушающей доверие Системе всегда найдутся оборотни и подлецы.

Но что же пошло не так с Золотовым? Ведь государство прилагает необходимое количество усилий, чтобы не допустить собственной дискредитации из-за провальных и неосторожных высказываний отдельных персоналий?

Конечно, мы можем только строить предположения, но, как правило, скандальные инциденты с чиновниками, мэрами, губернаторами и силовиками происходят по двум основным причинам.

Первая — высокий начальник не понимает, какое большое значение имеет грамотное взаимодействие с журналистами и гражданским обществом. В России руководители нередко живут устаревшими представлениями о сфере, которая называется PR. Причём подобный дилетантизм нередко свойственен даже тем, кто управляет пресс-службами. Порой складывается ощущение, что среди когорты госпиарщиков немало выпускников советских военно-политических училищ и агентов зарубежных спецслужб, работающих против государства.

Вторая причина заключается в том, что в нашей стране не принято возражать начальству. Профессиональная дискуссия — это до сих пор моветон не только в силовых, но и гражданских структурах РФ. «Больно умных» в России не любят, считают их выскочками, карьеристами, а профессиональный подход отдельных специалистов нередко высмеивается или подвергается жесточайшей обструкции со стороны начальства и коллег («Ты мне тут поговори!»).

Очень редко, когда руководитель окружает себя людьми, которые имеют собственное аргументированное мнение и способны вступить с ним в дискуссию (пусть и очень осторожную). Контингент заместителей, всевозможных советников и начальников отделов (управлений, департаментов) зачастую составляют не самые достойные персонажи.

В силовых органах они охотятся за погонами, на гражданской службе — за должностями, окладами и премиями. Такие люди готовы выполнить любую прихоть начальства, сочинить небылицу для СМИ, опубликовать абсурдный приказ. А дальше — хоть потоп!

Вот и с обращением Золотова могла выйти подобная оказия. Прав Навальный или нет, обвиняя генерала армии в махинациях с продовольствием для Росгвардии, — должны выяснить компетентные органы. В любом случае Золотову не следовало столь эмоционально и агрессивно реагировать на расследование ФБК.

Но, судя по всему, кто-то из его приближённых не нашёл смелости возразить «товарищу генералу», не захотел объяснить ему, что нужно не приглашать арестанта-оппозиционера на дуэль, а опубликовать на сайте Росгвардии пресс-релиз, где со ссылкой на документы опровергнуть все обвинения ФБК (если такая возможность существовала).

И не возникло бы тогда этого нелепого конфликта, в котором власть заранее обрекла себя на моральное поражение.

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