Дружить с Россией не время

У Грузии новый президент. Впервые этот пост заняла женщина: Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, ранее она возглавляла МИД страны и известна как непримиримая противница Михаила Саакашвили. Главным козырем ее оппонентов были обвинения в работе на Кремль, однако улучшения российско-грузинских отношений ожидать в ближайшее время вряд ли стоит. «Русская Планета» разбирается, почему.

Вчера вечером грузинский ЦИК огласил окончательные итоги голосования: Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов, набрав 59,52% голосов. Инаугурация нового президента состоится 16 декабря. Основной соперник Зурабишвили, кандидат от партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе набрал 40,48%.

Проигравший Вашадзе уже заявил, что не признает результаты выборов и назвал их криминальным фарсом. «У Грузии нет президента», - сказал он и призвал провести досрочные парламентские выборы. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тоже не остался в стороне от судьбоносных событий в стране и призвал своих сторонников начать акции протеста. По мнению противников Зурабишвили, победить ей помог административный ресурс, угрозы в адрес членов избирательной комиссии и многочисленные фальсификации итогов голосования.

Саломе Зурабишвили действительно шла на выборы при поддержке правящей партии, «Грузинская мечта». В первом туре она набрала 38,66% голосов и, чтобы вырвать победу у главного конкурента, Вашадзе, партия власти пошла на беспрецедентные шаги, считают оппозиционеры. Так, выборы были назначены на будний день, что позволило максимально задействовать такой инструмент, как голоса бюджетников. Также власть пошла на уловки, пообещав простить гражданам Грузии небольшие банковские задолженности и провести социальные и экономические реформы. Дело дошло вплоть до избиения оппозиционных активистов.

Противники нового президента Грузии упрекают ее в том, что Зурабишвили предала интересы Грузии, поддержав решение Еврокомиссии в обвинении Саакашвили в развязывании войны в 2008 году и заявив, что именно по вине грузинской стороны и была начата война с Южной Осетией и Абхазией. По словам Зурабишвили, Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, поддавшись на провокацию со стороны России, и это было огромным преступлением против грузинской нации.

Обвинения Зурабишвили в том, что она работает на Кремль, на самом деле беспочвенны. Она, в отличие от своего соперника, Григола Вашадзе, не работала в структурах, близких к КГБ. Собственно, вся биография нового президента Грузии подтверждает то, что она, скорее, ориентирована на Европу, а не на Россию. Родилась Зурабишвили во Франции в 1952 году, в семье грузинских политических эмигрантов. Окончила Парижский Институт политических наук, затем получала образование в США. Изучала, к слову, Россию. Построила блестящую карьеру в дипломатических структурах – много лет проработала в посольстве Франции в разных странах – США, Италии, ЧАД, с 2003 года была послом Франции в Грузии. В 2004 году по приглашению Михаила Саакашвили возглавила грузинский МИД. Как говорил о ней Жак Ширак, бывший в ту пору президентом Франции, дипломата такого класса у Грузии еще не было.

Спустя год Зурабишвили позволила себе публичную критику Саакашвили, за что тот освободил ее от занимаемой должности. С тех пор Саломе находилась в оппозиции. В 2016 году она стала депутатом грузинского парламента, а в августе этого года решила баллотироваться на пост президента страны в качестве независимого кандидата, отказавшись ради этого от французского подданства.

Собственно, вся биография Зурабишвили свидетельствует о том, что Грузия выбрала в президенты проевропейского, но никак не пророссийского политика. Сама Зурабишвили уже заявила, что время дружить с Россией пока не пришло. По словам нового президента, Грузия не может перейти к сотрудничеству с Россией из-за «поведения Москвы», однако грузины не останутся в стороне, если диалог между Россией и Европой возобновится.

Впрочем, даже если Зурабишвили выступила бы за скорейшее возобновление отношений с Москвой – не факт, что у нее получилось бы. Дело в том, что прошедшие президентские выборы в Грузии стали последними, где президента выбирали прямым голосованием. Совсем скоро Грузия превратится в парламентскую республику, где президента будет избирать парламент и представители регионов. И уже сейчас полномочия главы государства серьезно ограничены.

Вряд ли Зурабишвили будет препятствовать нормализации отношений с Россией. Она - пример прагматичного европейского политика и дипломата, в свое время довольно жестко вела переговоры с Москвой о выводе российских баз с грузинской территории. Однако хорошая новость для России в приходе Зурабишвили к власти все же есть. При ней Грузия с большой долей вероятности будет ориентироваться на Европу, а не на США. И, что немаловажно, на Францию. А значит, шанс на улучшение отношений все же остается.

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