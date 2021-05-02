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Политика

Довыборы в Раду. Суд на Украине отменил результаты довыборов

Сергей Михневич
2 мая, 2021 09:45
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 09:45
1 мин
facebook.com/Mustafanayyem/Global Look Press
facebook.com/Mustafanayyem/Global Look Press

Большая палата Верховного суда Украины отменила результаты довыборов в Ивано-Франковской области и аннулировала протокол ЦИК. Об этом сообщил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

Напомним, в результате голосования был депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Василий Вирастюк. Но Ивано-Франковский облсовет потребовал признать выборы сфальсифицированными.

В результате голосования Вирастюк набрал 31,25% голосов, а его оппонентом был Александр Шевченко. Он представляет партию «За будущее». За него проголосовало 29,69% избирателей. На Украине уже назвали решение Верховного суда политической сенсацией и сейчас ждут доступа к тексту решения, чтобы понимать мотивы этого решения, пишет ТАСС.

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