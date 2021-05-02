Довыборы в Раду. Суд на Украине отменил результаты довыборов

Политика

Большая палата Верховного суда Украины отменила результаты довыборов в Ивано-Франковской области и аннулировала протокол ЦИК. Об этом сообщил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

Напомним, в результате голосования был депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Василий Вирастюк. Но Ивано-Франковский облсовет потребовал признать выборы сфальсифицированными.

В результате голосования Вирастюк набрал 31,25% голосов, а его оппонентом был Александр Шевченко. Он представляет партию «За будущее». За него проголосовало 29,69% избирателей. На Украине уже назвали решение Верховного суда политической сенсацией и сейчас ждут доступа к тексту решения, чтобы понимать мотивы этого решения, пишет ТАСС.