Достучаться до Макрона: Почему французские силовики бьют тревогу?

Политика

Почти сто бывших сотрудников французской полиции выступили авторами нового открытого письма в адрес президента республики Эммануэля Макрона.

Вслед за отставными генералами и действующими военными, экс-полицейские заявили о провале ситуации с безопасностью в стране.

По словам авторов, «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». По их мнению, в стране «уже тлеет гражданская война». «Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — приводит Lenta.ru цитату из обращения.

Первопричиной бывшие правоохранители считают тот факт, что исламисты открыто захватывают целые области страны, устанавливая в них законы, противоречащие конституции Франции. Дальнейшее бездействие властей может привести к социальному взрыву, считают авторы письма.