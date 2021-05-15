Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Достучаться до Макрона: Почему французские силовики бьют тревогу?

Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 09:23
1 мин
Кирилл Савушкин
15 мая, 2021 09:23
1 мин
Panoramic/Keystone Press Agency/Globallookpress
Panoramic/Keystone Press Agency/Globallookpress

Почти сто бывших сотрудников французской полиции выступили авторами нового открытого письма в адрес президента республики Эммануэля Макрона.

Вслед за отставными генералами и действующими военными, экс-полицейские заявили о провале ситуации с безопасностью в стране.

По словам авторов, «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». По их мнению, в стране «уже тлеет гражданская война». «Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — приводит Lenta.ru цитату из обращения.

Первопричиной бывшие правоохранители считают тот факт, что исламисты открыто захватывают целые области страны, устанавливая в них законы, противоречащие конституции Франции. Дальнейшее бездействие властей может привести к социальному взрыву, считают авторы письма.

Поделиться
ТЕГИ
Франция
Эммануэль Макрон
Гражданская война
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!