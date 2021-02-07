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Политика
Дорогостоящие лекарства могут начать производить в Подмосковье
7 февраля, 2021 12:13
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Индустриальный парк «Есипово» может стать местом строительства нового фармзавода. Его может создать компания «Авексима».
Таким образом, в Солнечногорском районе региона будут создаваться редкие и дорогостоящие препараты.
Общая площадь сооружения составит порядка 61 тысячи квадратных километров. Территория, в свою очередь, развернется на 20 га.
Как передают «Ведомости», на заводе планиурется производить лекарства для борьбы с ВИЧ, онкологией, имунностимуляторы, а также большое количество иных препаратов.
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