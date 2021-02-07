Дорогостоящие лекарства могут начать производить в Подмосковье

Политика

Индустриальный парк «Есипово» может стать местом строительства нового фармзавода. Его может создать компания «Авексима».

Таким образом, в Солнечногорском районе региона будут создаваться редкие и дорогостоящие препараты.

Общая площадь сооружения составит порядка 61 тысячи квадратных километров. Территория, в свою очередь, развернется на 20 га.

Как передают «Ведомости», на заводе планиурется производить лекарства для борьбы с ВИЧ, онкологией, имунностимуляторы, а также большое количество иных препаратов.