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Дорогостоящие лекарства могут начать производить в Подмосковье

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 12:13
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 12:13
1 мин
Photo
Flickr

Индустриальный парк «Есипово» может стать местом строительства нового фармзавода. Его может создать компания «Авексима».

Таким образом, в Солнечногорском районе региона будут создаваться редкие и дорогостоящие препараты.

Общая площадь сооружения составит порядка 61 тысячи квадратных километров. Территория, в свою очередь, развернется на 20 га.

Как передают «Ведомости», на заводе планиурется производить лекарства для борьбы с ВИЧ, онкологией, имунностимуляторы, а также большое количество иных препаратов.

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лекарства
Подмосковье
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