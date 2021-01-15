«Дорогой Тайип»: Эммануэль Макрон решил подружиться с Реджепом Эрдоганом

Пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. При этом, министр заявил, что письмо «очень хорошее» и в нём заявлено о желании наладить отношения Парижа и Анкары.

«Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом», - рассказал министр.

Глава МИД обратил внимание на то, что Макрон написал от руки приветствие на турецком языке: «Дорогой Тайип».

По словам министра, Эрдоган положительно воспринял письмо от французского президента и выразил желание встретиться с ним.

«Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах», - цитирует главу МИД Турции telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Напомним, отношения двух стран обострились после того, как во Франции был обезглавлен учитель Самюэль Пати. Он продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал происшествие терактом и пообещал усилить борьбу с радикальным исламизмом.