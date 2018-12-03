Дорога ёлочка к Новому году

Депутат Виталий Милонов предложил повысить налог на срубленные ёлки к Новому году. По мнению депутата, вырубка хвойных деревьев вредит экологии. Повышение госпошлин заставит россиян более бережно относиться к природе, а также поможет восстановить леса в городах. К чему может привести эта инициатива – разбиралась «Русская Планета».

Для того чтобы предложение уж точно не затерялось среди других нелепых предложений от депутатов, Милонов направил его не только в профильное министерство – природных ресурсов и экологии - но и самому что ни на есть настоящему Деду Морозу. И тот даже ответил не в меру инициативному депутату.

Дед Мороз уточнил, что елки к празднику вырубают не в лесу, а в специально отведённых для этого местах, и экология от таких вырубок не страдает.

«Москвичи их покупают, за счет этого поступают деньги в федеральные и региональные бюджеты, елочки радуют жителей, а потом они перемалываются и в качестве удобрения используются в тех же самых лесах», - добавил Дед Мороз.

По мнению волшебника, лучшим вариантом могут стать ёлки в горшочке, которые затем можно высадить в окрестных лесах или парках. Искусственные ели Деду Морозу не по душе: уж слишком много нефти используется при их производстве.

Депутат Виталий Милонов хорошо известен россиянам своими необычными законодательными инициативами. То штрафом грозит любителям прогуляться в купальниках вне пляжа, то обрушится на мировое гей-лобби. И Facebook с «радужными» смайликами от Милонова доставалось, и Тима Кука, главу Apple, в Россию депутат предлагал не пускать. Не то что бы Кук особенно к нам собирался, ну, а вдруг? Он ведь открытый гей, значит, непременно заразит россиян СПИДом, гонореей или лихорадкой Эбола, негодовал Милонов.

К странным инициативам Милонова нужно просто привыкнуть. В конце-концов, надо же новостным сайтам трафик поднимать, за счет рубрики «снизу постучали». А фантазии депутата так и оставались фантазиями – и ни один Тим Кук при этом не пострадал. Но в этот раз Милонов со своим очередным дурацким предложением умудрился задеть больной нерв своих коллег по цеху... он подал идею, как ещё можно заработать на россиянах – а какой же депутат откажется от идеи пополнить бюджет за наш счёт?

Шансы на принятие того или иного законопроекта существенно повышаются, если речь идет о деньгах, а в данном случае – деньгах практически из ниоткуда. А значит, елочки в России могут подорожать. По карману это не особенно-то ударит, скажете вы – елку ведь покупают всего раз в год. Можно обойтись искусственной красавицей или последовать совету Деда Мороза - купить елочку в горшочке, а затем наряжать её во дворе, как подрастёт. Но если посчитать, во сколько в целом обходится празднование Нового года россиянам, картина получится совсем уж безрадостной.

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников у россиян. Помните, каким ударом для страны был обвал рубля в конце 2014 года - всего за 2 недели до главного праздника года? Денег с тех пор сильно больше не стало, и россияне держатся, как могут. Они почти перестали ездить за границу на Новый год: этой зимой таковых будет всего 1%. Но и в России встретить праздник с докризисным размахом не всем по карману. 78% россиян даже в гости не пойдут, а останутся дома. К слову, за последние 4 посткризисных года количество отказавшихся встречать праздник в гостях выросло почти вдвое.

Оно и не мудрено: по сравнению с концом 2016-го года, затраты на праздник выросли на 15%. С докризисными временами и сравнивать не хочется. А к следующему Новому году цены ещё подрастут – из-за повышения НДС до 20% подорожает почти всё, и чем сложнее товар в производстве (то бишь, чем длиннее производственная цепочка) – тем больше возрастёт ценник. Как спрогнозировали для «Известий» эксперты Аналитического центра при правительстве, больше всего подорожает сахар-песок (11%), молоко (6,1%) и хлебобулочные изделия (5,9%).

Подорожают бытовая техника, электроника, и шампанское, икра, ёлочные игрушки и всё, что вы собираетесь купить близким в качестве подарка. Если идея Милонова воплотится в реальность – то, после введения налога, подорожает и главный атрибут праздника. В 2016 году, к слову, продажи натуральных ёлочек на базарах сильно упали. Люди стали бережливее, сетовали продавцы. Придирчиво выбирают самый недорогой вариант, либо обходятся лапником, а то и вовсе переходят на искусственные ёлки.

Те, кто пожелают немного сэкономить на празднике, рискуют попасть под арест. С 3 декабря в Подмосковье усилен надзор в лесах, чтобы не дай Бог никто незаконно не срубил лесную красавицу. В прошлом году таковых нашлось аж 43 человека. В случае если ёлки сильно подорожают, хвойные фермы, будучи не в состоянии реализовать весь выращенный к празднику товар, разорятся. А значит, пострадают в первую очередь подмосковные леса – куда россияне и отправятся за ёлкой.

Ведь ёлочка – настоящая, зелёная, пахнущая лесом – как ни крути, главный символ Нового года. Запах, который возвращает нас в детство, ну или хотя бы в докризисные времена. Когда ещё не болела голова от мыслей, на что отмечать праздник, и что делать, если тур на каникулы уже куплен, а рубль в два раза упал. Когда не отказываешься от похода в гости только потому, что стыдно прийти с пустыми руками. Что останется? Искусственная ель, которая не пахнет ничем. А единственное, о чём она будет напоминать последующим поколениям – о суровых посткризисных годах, когда мы экономили, как могли.

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