Донецкие кадры мутят российские регионы

В российской Калмыкии кресло градоначальника Элисты занял бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников. Однако назначение ополченца на эту должность понравилось не всем: дело дошло до стихийного митинга с требованием немедленной отставки Трапезникова и обещания новых протестов.

Не успев проработать в новой должности и трёх дней, Дмитрий Трапезников, новый глава администрации Элисты, вечером 30 сентября созвал пресс-конференцию, чтобы хоть как-то снизить накал страстей в столице Калмыкии. В итоге он был вынужден объяснять журналистам, почему ДНР – не Украина, а сидевшие по бокам от нового градоначальника калмыки призывали не сеять шовинизм и не называть Трапезникова «хохлом».

Кто он вообще такой, как бывшего ДНР-овца занесло в Элисту и почему его не возлюбили местные жители – разбиралась «Русская Планета».

С чего всё начиналось

Элистинское городское собрание утвердило Дмитрия Трапезникова временно исполняющим обязанности главы администрации города в прошлый четверг, 26 сентября. Его кандидатуру на этот пост предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. А первое громкое поздравление с новой должностью прозвучало из уст самого Владислава Суркова – помощника президента РФ.

Знаю вас по Вашей работе на руководящих постах в Донецкой народной республике. Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете работать так же эффективно и с такой же пользой для граждан. Рад и горжусь, что наши донецкие кадры востребованы. Желаю успехов!

— отметил Сурков, которого называют негласным куратором Донбасса.

Резонансное назначение вывело элистинцев на улицы. В воскресенье на несанкционированный митинг, по официальной информации, пришло 250 человек, но в соцсетях пишут, что людей было почти в два раза больше. «Это наш город» - было написано на плакатах.

Днём ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием немедленно снять Трапезникова с поста градоначальника, поскольку он не имеет никакого отношения к республике Калмыкия. Если этого не произойдёт – то «Чуулhн-Съезд ойрат-калмыцкого народа» призывает земляков «публично заявить о своём несогласии», указано в петиции. На данный момент требование подписали свыше 2700 человек.

Кто такой Трапезников

Трапезников Дмитрий Викторович, уроженец Краснодара. После его рождения семья переехала в Донецк – тогда государственных границ между этими регионами не было. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. До войны работал в структурах Рината Ахметова – был менеджером футбольного клуба «Шахтёр», который спонсировал олигарх. В хозяйственное управление пришёл в 2010 году, был заместителем главы райсовета одного из районов Донецка. Также Трапезников занимал руководящие посты в некоторых бизнес-структурах.

Фото: ДАН

С началом войны, как и многие, успел побывать в ополчении. Связи с бывшим «хозяином Донбасса» не остались забыты: Трапезников занимался распределением гуманитарной помощи Донбассу от фонда Рината Ахметова «Поможем». На протяжении последующих лет занимал различные должности при администрации ДНР, был вице-премьером правительства ДНР, а после убийства Александра Захарченко даже руководил республикой в качестве временно исполняющего обязанности главы ДНР – правда, недолго, всего одну неделю. После отстранения от должности уехал в Россию, и о Трапезникове почти год не было ничего слышно – вплоть до конца сентября 2019 года.

Вор или эффективный менеджер?

Одиозный управленец попадал в прицел СМИ не единожды. Журналисты писали о причастности Трапезникова к воровству и коррупции в ДНР, а также указывали на излишне жёсткие методы наведения порядка.

Писатель и в прошлом ополченец Захар Прилепин в книге «Некоторые не попадут в ад» упоминал эпизод, как Дмитрий Трапезников (в книге он обозначен как Трамп) прострелил ногу одному из своих политических оппонентов, получив разрешение на это у «Бати» - Захарченко.

Трамп был политик, продуманный, с амбициями

- пишет Прилепин и добавляет, что амбиции предполагают вероятность пожирания людей, стоящих на пути.

Как пишет Александр Жучковский, ополченец, координатор негуманитарной помощи Донбассу, в ДНР в какой-то момент сложились две силы: старая, ещё довоенная элита, которая поддерживала Дениса Пушилина, и контрэлита во главе с Александром «Ташкентом» Тимофеевым (также в эту группу входил Александр Захарченко и Дмитрий Трапезников, который формально находился в подчинении у «Ташкента»). После убийства Захарченко Трапезникову удалось получить бразды правления, к явному неудовольствию Тимофеева, но им было не до ссор между собой: всю команду было решено изгнать не только с руководящих постов в ДНР, но и вообще из республики.

Фото: ДАН

«Ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию ДНР... Это решение окончательное», - написал журналист Александр Чаленко в сентябре прошлого года, после того, как стало ясно, что ДНР возглавит Денис Пушилин. К слову, самому Чаленко Трапезников лично грозил «подвалом» и запретил въезд в ДНР на 2,5 года после статьи журналиста о коррупции в Донецкой народной республике.

Критиковал Трапезникова и Игорь Безлер, ополченец первой волны, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе с самого начала конфликта.

В ДНР жадность, тупость, глупость и воровство ассоциируются с фамилиями Тимофеева, Захарченко, Грановского и Трапезникова. Того самого, которого В.Ю. Сурков поздравил. Ну а жителям Элисты поздравления В.Ю. Суркова нужно читать правильно: "Знаю вас по Вашей работе на руководящих постах в Донецкой народной республике. .... Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете воровать так же эффективно и с такой же пользой для........( граждан исключить)".

- написал он в своих соцсетях.

Потому что не калмык

Однако ни слова из всех этих упоительных историй на вчерашней пресс-конференции не прозвучало. Никто не спрашивал Дмитрия Трапезникова о том, при каких обстоятельствах его смещали с должности и. о. главы ДНР. Не задавали ему вопросов о причинах бензинового кризиса в ДНР, к которому, по информации некоторых СМИ, он был причастен. Равно как никому не было интересно, чем именно в России на протяжении целого года занимался одиозный управленец и почему именно его кандидатуру предложили на пост главы горадминистрации - хотя вопросы о том, есть ли у Трапезникова связи на федеральном уровне, во время пресс-конференции прозвучали.

Вместо этого журналисты придирались к образованию Трапезникова и сыпали претензии в духе «Вы же с Донбасса приехали, а Донбасс – это Украина, значит, Вы к России отношения не имеете, и руководить городом не имеете права». Трапезников оправдывался тем, что Донбасс – не Украина и никогда ей не будет, у него самого есть российский паспорт, а все документы, выданные в ДНР, начиная от дипломов и заканчивая выписками из трудовой, официально признаны в России. А после и вовсе отрезал:

Если вас интересует моя национальность – я чистокровный русский!

Сидящая рядом с Трапезниковым его коллега, замглавы администрации Элисты Галина Васькина назвала претензии к национальности Трапезникова шовинизмом, а говорить, что приехал «какой-то хохол», по её словам, некорректно.

Странное ощущение, когда перед журналистами за русского были вынуждены вступаться чистокровные калмыки, не находите ли? Особенно с учётом того, что ранее эксперты уже высказывали осторожные опасения насчёт региона. Мол, в Калмыкии либеральные активисты очень умело раскручивают местную националистическую русофобскую риторику, а значит, главная претензия к Трапезникову не в том, сколько денег он мог украсть в ДНР, а в том, что он – не калмык.

Удобный козырь

Настораживает, с каким рвением местная протестная общественность мобилизовалась против Трапезникова – не предъявив ему, по сути, ничего по существу. Трапезников ничего не успел сделать ни в республике, ни в городе – ни плохого, ни хорошего. Однако решено было устроить своеобразную провокацию – не против Трапезникова как такового, а против самого решения власти о назначении.

Удар, нанесённый по Трапезникову – это удар по репутации власти в регионе. Это вызов руководителю Республики Бату Хасикову. Это перчатка, брошенная Кремлю, примерно так же, как это было сделано в Москве на последних мэрских выборах. А власть очень не любит, когда ей указывают, что делать, и реагирует предсказуемо жёстко.

Фото: ДАН

Жаль только, что к подобным ситуациям приводят ошибки, допущенные в этих же самых кабинетах. Надо ли говорить, что в условиях, когда мэры и руководители администраций российских городов избирались бы народом, а не назначались сверху, подобная ситуация просто не могла бы возникнуть? Надо ли напоминать, что идея поставить руководить городским хозяйством человека, которого на протяжении нескольких лет подозревали в воровстве - очень и очень плохая идея?

Во всей этой истории есть несколько плюсов. Например, если кто-то ещё сомневался в адекватности принимаемых по Донбассу решений – то теперь иллюзий нет никаких. А ещё благодаря этому скандалу в России наконец-то обратили внимание на проблемы Калмыкии. Достаточно знать, что прежний глава администрации Элисты, член партии «Единая Россия» находится под следствием по уголовной статье за злоупотребление должностными полномочиями. Проще говоря, за воровство.

Республика, мягко говоря, в депрессии и страдает от очень знакомых проблем – точечной застройки региональной столицы, перебоев с поставками электроэнергии, ухода из региона малого и среднего бизнеса, плохих дорог, воровства и так далее. Удастся ли вытащить Элисту из этой ямы именно Трапезникову – интересная, но совсем другая история. А пока местные оппозиционеры будут использовать скандал для раскачивания протестов в республике. И это на пользу Калмыкии точно не пойдёт.