В Донецке под флагами России отметили день республики

В Донецкой независимой республике сегодня отмечается пятая годовщина образования новой территориальной единицы на карте мира. Кульминацией торжественных мероприятий стало праздничное шествие, на котором все участники несли символическую «ленту времени». На ней были отмечены достижения молодого государства за первую пятилетку.

Несколько тысяч человек стройными рядами прошлись по главной улице Донецка, скандируя праздничные лозунги, и по доброй традиции, напротив трибуны отпускали вверх воздушные шары. Участники шествия были разбиты на пять частей – символичные пять лет существования молодого государства, неся свою часть «ленты памяти» с указанием ключевых моментов становления республики в отведенный им период. Перерывы годичных циклов праздничного шествия заполнили танцевальные коллективы.

Отличительной чертой в этом году стало обилие российских флагов, что раньше, мягко говоря - не поощрялось.

ДНР началась именно с российских флагов. На все стихийные митинги памятной весны 2014 жители выходили с триколорами и не помышляли ни о каком ДНР. Референдум 11 мая 2014 именно потому вызвал такой ажиотаж, что люди верили в то, что это первый шаг интеграции в РФ, но вместо этого, к своему прискорбию, узнали, что они хотят строить какую-то республику, идея которой до того момента бродила в головах полу маргинальных политиков. Постепенно все общественные организации прибрала к рукам правящая партия, и публичные мероприятия проходили с «дозволенной» символикой.

Но ничто не вечно под луной. В Кремле сменили кураторов отвечающих за политику в ЛДНР, и ветер перемен овеял северной прохладой ретивых чиновников. И теперь центральную улицу Донецка украшает огромный баннер, растянутый на всю длину одного из самых высоких зданий с надписью - «Наш выбор – Россия».

Автор: Андрей Незваный