Донецк: украинские силовики устроили обстрел города

Политика

Сегодня, 17 апреля, окраины Донецка оказались обстреляны ВСУ. Обстрел, по словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, был зафиксирован в 13:00 по местному времени.

Огонь велся по направлению поселка шахты «Трудовская». Всего было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла удар по Донецкому Иверскому монастырю, который находится с Донецким аэропортом, пишет «Московский комсомолец».