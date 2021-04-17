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Политика
Донецк: украинские силовики устроили обстрел города
17 апреля, 2021 15:17
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1 мин
Донецк: украинские силовики устроили обстрел города
Сегодня, 17 апреля, окраины Донецка оказались обстреляны ВСУ. Обстрел, по словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, был зафиксирован в 13:00 по местному времени.
Огонь велся по направлению поселка шахты «Трудовская». Всего было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра.
Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла удар по Донецкому Иверскому монастырю, который находится с Донецким аэропортом, пишет «Московский комсомолец».
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