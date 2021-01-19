Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Дональду Трампу предрекли звание наихудшего президента в истории США

Антон Мельников
19 января, 2021 18:35
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 18:35
1 мин
Flickr
Flickr

Нынешний президент США Дональд Трамп войдет в историю как худший президент страны. Такое мнение высказал бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», - сообщил экс-помощник.

При этом, прошедший 6 января в Вашингтоне штурм здания Конгресса США Болтон назвал «очень печальным днем для Америки».

Также он заявил, что не согласен с попыткой объявить нынешнему президенту импичмент. Болтон пояснил, что для Трампа «самым страшным наказанием» было бы его игнорирование в будущем, тогда как «импичмент ведет к обратному», передаёт «ТАСС».

Поделиться
ТЕГИ
США
Дональд Трамп
президент
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!