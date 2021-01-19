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Политика
Дональду Трампу предрекли звание наихудшего президента в истории США
19 января, 2021 18:35
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Flickr
Нынешний президент США Дональд Трамп войдет в историю как худший президент страны. Такое мнение высказал бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», - сообщил экс-помощник.
При этом, прошедший 6 января в Вашингтоне штурм здания Конгресса США Болтон назвал «очень печальным днем для Америки».
Также он заявил, что не согласен с попыткой объявить нынешнему президенту импичмент. Болтон пояснил, что для Трампа «самым страшным наказанием» было бы его игнорирование в будущем, тогда как «импичмент ведет к обратному», передаёт «ТАСС».
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