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Дональд Трамп установит мир во всем мире с помощью современного вооружения

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 08:54
1 мин
Photo
Flickr

Президент США Дональд Трамп, в ходе общения со своими сторонниками в Висконсине, заявил о превосходстве американского вооружения над всем остальным миром.

Трамп по-прежнему убежден, что Россия, Китай, КНДР и другие страны «завидуют» Штатам, так как те имеют уникальное, «самое мощное оружие».

«У нас сейчас самые мощные [вооруженные силы]. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда не придется его применять, но мы установим мир с позиции силы», — отметил Трамп. Его полное выступление приводит телеканал FoxNews.

темы
США
вооружение
Дональд Трамп
высказывание
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