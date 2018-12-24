Сирия как подарок к Рождеству для Владимира Путина

Конгресс США достаточно жёстко раскритиковал президента страны Дональда Трампа за решение вывести войска из Сирии. В этом вопросе президент Соединённых Штатов проявил несвойственную ему в последнее время категоричность и прямо заявил в видеообращении: «Теперь нашим войскам пора вернуться домой».

В ответ группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий адресовали главе Белого дома гневное письмо. Законодатели обвинили его чуть ли не в предательстве национальных интересов, а демократка Нэнси Пелоси назвала решение Трампа «рождественским подарком Владимиру Путину».

Суть претензий к постояльцу Овального кабинета сводится к тому, что вывод войск из САР — эта преждевременная мера в условиях непрекращающегося существования ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ), а также военного присутствия Москвы и Тегерана. Также конгрессмены опасаются, что Вашингтон подведёт своих союзников по коалиции.

Однако, как справедливо отметил президент РФ Владимир Путин, поднявшийся вокруг решения Трампа шум, может не иметь никакого смысла. Глава государства напомнил, что американцам несвойственно выполнять обещания по выводу контингентов из иностранных государств.

«Что касается вывода американских войск — я не знаю, что это такое. Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска... Мы пока как бы не видим признаков вывода американских войск, но допускаю, что это возможно…», — отметил Путин, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции.

Не поделенные лавры победителя

Вывод американских войск, по мнению Трампа, обоснован тем, что бравые американские военнослужащие выполнили поставленные перед ними задачи, разгромив ДАИШ. Президент США неоднократно говорил, что он и армия Соединённых Штатов внесли главный вклад в уничтожение халифата. Хотя со стороны Путина и министра обороны Шойгу мы слышим практически аналогичные заявления.

Россия и США не могут поделить лавры победителя ДАИШ с ноября 2017 года, когда закончили существование последние очаги организованного сопротивления халифата на востоке Сирии. 11 декабря, выступая на авиабазе Хмеймим, Путин объявил о полном разгроме террористов и выводе основной части военной группировки из САР. Но какое же разочарование ждало нас дальше…

31 декабря 2017 года «мобильная диверсионная группа» боевиков нанесла удар по Хмеймиму. По информации СМИ, обстрел был непродолжительным и вёлся из миномётов. Как сообщил «Коммерсант» боевики смогли «фактически уничтожить» семь самолётов ВКС (позднее Минобороны опровергло эти данные). Жертвами обстрела, как было официально подтверждено, стали два человека.

6 января 2018 года боевики попытались атаковать Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с помощью самодельных ударных БПЛА. Трагедию удалось предотвратить благодаря успешным действиям расчётов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат сигналы GPS и выводят из строя электронную начинку беспилотников.

3 февраля в провинции Идлиб в результате удара из ПЗРК по штурмовику Су-25 погиб майор Роман Филиппов. Убийство лётчика вызвало волну сочувствия у всей страны. 23 февраля Путин вручил Золотую Звезду Героя РФ родителям лётчика. 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор от ударов американской артиллерии и вертолётов погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер».

Череда трагедий происходила на фоне обострения ситуации в зонах деэскалации Восточная Гута и Идлиб. По сообщениям ООН, сирийские ВВС и их союзники (прямой намёк на ВКС России) наносили в этих регионах регулярные удары по оппозиции. Примерно в это же время возобновились столкновения между сирийской армией и бандформированиями ДАИШ на севере, востоке и юге страны.

После этих событий стало понятно, что террористический интернационал потерял, по сути, лишь территорию. Исламистские идеи продолжают прочно жить в головах ближневосточных народов. Войска в Сирии можно вводить, выводить или сокращать, но принципиальных изменений в республике не произойдёт. Поэтому спор о лаврах победителя между Москвой и Вашингтоном априори лишён всякого смысла.

Опасная русская доброта

В чём же разница тогда в подходах РФ и США к сирийскому кризису? Москва, по сути, вступилась за режим Башара Асада, взяла на себя ответственность за политическое урегулирование и стабилизацию гуманитарной обстановки. Нельзя не отметить, что политика РФ достигла определённых успехов: крупные города САР удалось освободить путём переговоров, часть оппозиции регулярно приезжает в Астану. Сейчас на повестке дня — формирование Конституционной комиссии Сирии, которая призвана окончательно примирить Асада и его противников.

При этом американцы проводили прямо противоположную политику. Соединённые Штаты приложили немало усилий, чтобы свергнуть президента САР и раздуть в республике пламя гражданского конфликта (разожгли его, как считается, Катар и Саудовская Аравия). Американцы поддерживали и создавали всевозможные «умеренные» группировки, которые воевали как с ДАИШ, так и с правительственными войсками. Гуманитарная ситуация в Сирии, её территориальная целостность, количество погибших при штурме городов — Штаты никогда не заботили.

С какой точки зрения не посмотри, но политику РФ на сирийском направлении сложно назвать циничной. Москва глубоко втянута в процессы совершенствования сирийских ВС, мирного урегулирования и налаживания нормальной жизни. Однако соответствует ли такой уровень погружения в проблемы чужого государства национальным интересам РФ? Не кроется ли за добротой России, банальное отсутствие прагматизма?

Одним из главных недостатков политики СССР в период холодной войны была совершенно избыточная щедрость по отношению к предполагаемым союзникам. С переброской войск в какую-либо страну Москва непременно считала своим долгом отправить учителей, медиков или открыть в МГУ и РУДН бюджетные места для обучения «будущей элиты» стран третьего мира.

Как известно, подобная политика не принесла ожидаемых результатов. На путь социализма почти никто не встал, а долги «друзьям» СССР/РФ пришлось в итоге списать. Одним из крупнейших получателей отечественной военной и материальной помощи была Сирия. После распада Советского Союза, ничего кроме права эксплуатировать Тартус, у России не осталось.

Но если раньше Сирия казалась молодой постколониальной республикой с «большим социалистическим будущим», то сейчас — это разрушенная войной страна с немыслимым количеством межэтнических и межконфессиональных противоречий.

Для восстановления из пепла Сирии требуются десятки, если не сотни миллиардов инвестиций. Очевидно, что Россия не потянет подобные расходы, да и, слава Богу, не собирается взваливать на себя такую ношу. Москва не должна повторять ошибок прошлого, восстанавливая мирную жизнь в Сирии за свой счёт, чтобы потом ваххабитские монархии и американцы в очередной раз взорвали республику изнутри.

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