Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Дональд Трамп сдался и перестал бороться за голоса в колеблющемся штате

Антон Мельников
13 ноября, 2020 22:53
1 мин
Youtube / 60 Minutes
Youtube / 60 Minutes

Предвыборный штаб президента Дональда Трампа отказался от пересчета голосов в штате Аризона. Соответствующий иск, который был ранее подан в суд, забрали отозвали юристы штаба Трампа.

«Исходя из данных по голосам по всему штату, необходимости в судебном решении... не требуется», - заявили в штабе президента США.

Отметим, что штат Аризона был одним из так называемых «колеблющихся» штатов. В таких штатах накануне голосования фиксируется примерно равный уровень популярности кандидатов. Зачастую именно эти штаты вносят значительный вклад в победу на выборах.

По данным американских СМИ, после обработки 99% бюллетеней, победу в штате Аризона одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, набрав 49,4% голосов. Переизбирающийся на второй срок Трамп набрал 49,1%, передаёт «Интерфакс». Победа в этом штате принесла Байдену 11 голосов выборщиков.

темы
США
выборы
Дональд Трамп
Джо Байден
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!