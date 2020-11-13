Дональд Трамп сдался и перестал бороться за голоса в колеблющемся штате

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Предвыборный штаб президента Дональда Трампа отказался от пересчета голосов в штате Аризона. Соответствующий иск, который был ранее подан в суд, забрали отозвали юристы штаба Трампа.

«Исходя из данных по голосам по всему штату, необходимости в судебном решении... не требуется», - заявили в штабе президента США.

Отметим, что штат Аризона был одним из так называемых «колеблющихся» штатов. В таких штатах накануне голосования фиксируется примерно равный уровень популярности кандидатов. Зачастую именно эти штаты вносят значительный вклад в победу на выборах.

По данным американских СМИ, после обработки 99% бюллетеней, победу в штате Аризона одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, набрав 49,4% голосов. Переизбирающийся на второй срок Трамп набрал 49,1%, передаёт «Интерфакс». Победа в этом штате принесла Байдену 11 голосов выборщиков.