Новости – Политика
Политика
Дональд Трамп: Российский президент открыто насмехается над Джо Байденом
6 июня, 2021 09:40
1 мин
1 мин
White House/Global Look Press
Российский президент Владимир Путин смеется над Джо Байденом, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
«И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», - сказал он на съезде республиканцев.
Кроме того, Трамп считает администрацию Байдена самой радикально левой в истории США. Он обвинил правительство в продвижении токсичных расистских теорий и дискриминации детей в американских школах, пишут РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку