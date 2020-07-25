Дональд Трамп разошелся во взглядах на символику с Пентагоном

Политика

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Президент США Дональд Трамп не оценил по достоинству решение министра обороны страны Марка Эспера убрать флаг армии Конфедерации из списка разрешенной к показу на национальных военных объектах символики.

Американский лидер, по словам источников, «пришел в негодование» после объявления Эспера. Перечень разрешенных к демонстрации на объектах Минобороны флагов был опубликован главой Пентагона в своем профиле в Twitter.

По данным СNN, ограничения не будут относиться к музейным выставкам, местам захоронений, памятникам, историческим экспонатам, а также произведениям искусства.