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Дональд Трамп разошелся во взглядах на символику с Пентагоном

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 12:17
1 мин
Photo
Flickr

Президент США Дональд Трамп не оценил по достоинству решение министра обороны страны Марка Эспера убрать флаг армии Конфедерации из списка разрешенной к показу на национальных военных объектах символики.

Американский лидер, по словам источников, «пришел в негодование» после объявления Эспера. Перечень разрешенных к демонстрации на объектах Минобороны флагов был опубликован главой Пентагона в своем профиле в Twitter.

По данным СNN, ограничения не будут относиться к музейным выставкам, местам захоронений, памятникам, историческим экспонатам, а также произведениям искусства.

темы
Дональд Трамп
Пентагон
Министерство Обороны
1 мин