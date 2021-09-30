Дональд Трамп прокомментировал «намеренный кашель» Владимира Путина на переговорах
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о якобы «намеренном кашле» российского коллеги Владимира Путина на переговорах в 2019 году.
Трамп заявил, что таким заявлениям не стоит доверять. Также он обвинил Гришем в отсутствии необходимого опыта для работы на своем посту.
По словам Трампа, Гришэм попала под влияние левых радикалов и на их средства публикует «обидные и недостоверные вещи». Он также отметил, что проблемы в личной жизни сделали бывшего пресс-секретаря Белого дома озлобленной, пишут «Известия».
Ранее Гришэм привела в своей книге слова экс-советника Трампа по России Фионы Хилл, которая выразила мнение, что Путин несколько раз кашлявший на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов» американского коллеги.