Политика

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Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что в 2018 году по его указаниям была совершена кибератака на «Агентство интернет-исследований». Компания принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Власти США уверены, что, так называемая, «фабрика троллей» организовывала воздействие на умы американских избирателей в 2016 и 2018 году. По словам Трампа, его предшественник, Барак Обама, также знал о деятельности организации, однако не предпринимал никаких мер.

«Послушайте, и мы остановили это» - заявил президент, рассуждая о борьбе с провокаторами, сообщает Znak.com. Напомним, в феврале 2018 года, в организации вмешательства в выборы в США обвинили 13 россиян. Кроме того, обвинения были предъявлены трем юрлицам. Помимо вышеупомянутого «Агентства», следствие завело дела на другие подотчетные Пригожину компании - «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг».