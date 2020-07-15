Дональд Трамп перестал красить волосы во время пандемии

Политика

Фото: pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп перестал красить волосы во время эпидемии коронавируса.

Теперь американский лидер появляется на публике с седой головой, пишет Daily Mail. На последней пресс-конференции глава Белого дома появился с седыми волосами пепельного цвета, хотя недавно они имели желтый оттенок.

Как считает издание, причина тому - не работающие салоны красоты во время пандемии коронавируса.

Как сообщалось, ученые из Кембриджского университета нашли взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни.

Они проанализировали геномы сотен тысяч человек и выяснили, что у людей с темным цветом волос, как правило, половое созревание наступает раньше. Как уже было известно прежде, ранний пубертат повышает риск развития некоторых заболеваний, среди которых - болезни сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.

Предположительно, цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, так как эта железа одновременно выделяет гормоны, которые регулируют созревание половых желез и влияют на пигментацию, сообщает РИА Новости.