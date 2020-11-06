Дональд Трамп не намерен сдаваться в гонке за президентское кресло

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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу рассказал о намерении действующего президента США Дональда Трампа продолжать борьбу за кресло главы государства.

При этом он, по словам Кадлоу, стремится к тому, чтобы был произведен пересчет голосов. Тем не менее, при успехе своего оппонента, Трамп готов мирно передать власть.

«Я коротко говорил с президентом [Дональдом Трампом ] этим утром и он намерен продолжать борьбу и добиваться того, чтобы поданные на выборах бюллетени были подсчитаны должным образом», - приводит ТАСС слова чиновника.

Кроме того, Кадлоу охарактеризовал ситуацию на рынках, как «поразительно спокойную».