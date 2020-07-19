Дональд Трамп наступает на пятки своему главному конкуренту

Политика

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал догонять своего соперника Джо Байдена в предвыборной гонке.

По последним подсчетам, Трамп, на данный момент, располагает поддержкой 41% избирателей, тогда как за Байдена готовы проголсовать 49% граждан. При этом, в начале лета разрыв составлял 12% — 38% и 50% у Трампа и Байдена соответственно. Об этом сообщило издание РБК.

Ранее стало известно о наличии президентских амбиций у известного рэпера Канье Уэста. Более того, артист уже провел встречу в Южной Каролине, посвященную его кампании.