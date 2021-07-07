Дональд Трамп начинает новый этап войны с американскими интернет-гигантами
45-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается подать в суд на крупнейшие социальные сети Facebook и Twitter. Коллективные иски будут поданы против основателей и владельцев соцсетей Марка Цукерберга и Джека Дорси. Об этом стало известно источникам портала Axios.
По информации издания, иск к интернет-гигантам будет подан сегодня, 7 июня, в 18:00 по московскому времени. Официальное обнародование информации об иске будет сделано при поддержке некоммерческой организации America First Policy Institute. Это объединение поддерживает взгляды Трампа и было создано для продвижения идей бывшего президента США.
Отметим, противостояние Трампа с крупнейшими соцсетями началось в конце его пребывания на президентском посту. Сразу три соцсети - Twitter, Facebook и Instagram (принадлежит Facebook), заблокировали президенту доступ к собственному аккаунту. Блокировка произошла вскоре после того, как сторонники Трампа попытались помешать утверждению прошедших президентских выборов в Конгрессе США. По итогам голосования, президентом был избран кандидат от демократов демократический Джо Байден, напоминает «ТАСС».