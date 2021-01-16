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Дональд Трамп начал борьбу за чистоту партийных рядов

Геннадий Гершенкрон
16 января, 2021 10:25
1 мин
Wikimedia
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к своим помощникам за информацией о своих однопартийцах, которые поддержали импичмент действующего президента. По сведениям издания Wall Street Journal Дональд Трамп собирает информацию с целью напомнить своим коллегам о тех услугах, которые они им оказал.

Поиск предателей и борьба за чистоту рядов вызвана, по мнению издания, как неудовлетворительными результатами выборов, так и резким ростом количества членов республиканской партии, осуждающих политику действующего президента.

Советники Дональда Трампа настаивают на прекращении взаимодействия с текущим адвокатом президента, Руди Джулиани, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп попросил своих сторонников утихомириться.

темы
США
Трамп
Импичмент
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