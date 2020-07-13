Дональд Трамп может вернуться к идее продать Пуэрто-Рико

Политика

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Президент США Дональд Трамп может вернуться к рассмотрению идеи о продаже острова Пуэрто-Рико, жители которого серьезно пострадали от урагана 2017 года.

В настоящее время остров является заморской территорией США и не является штатом и частью США согласно законодательству. Жители острова не обладают всеми правами, которыми обладают граждане США, родившиеся на основной территории государства.

Идею о продаже заморской территории Дональд Трамп озвучил еще в 2017 году, не будучи президентом США, сообщает издание «Московский комсомолец».

В настоящий момент рассмотрение идеи о продаже острова может стать вновь актуальным в связи с желанием островитян сделать остров полноправным членом объединения штатов.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико назначат референдум о присоединении к США.