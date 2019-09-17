Дональд Трамп – капризный идиот или непризнанный гений?

Яркий диалог разворачивается в американских политических и экономических кругах в преддверии очередных президентских выборов: чего добился за три года Дональд Трамп, полезен он для экономики страны или самый натуральный жук-вредитель

Цифры молчат

Казалось бы, у вас в руках мощнейшая машина статистики: смотрите ВВП, ключевые индексы, долговую нагрузку, деловую активность, международную торговлю – и все станет ясно. Но так уж получается с Трампом, что ясность вокруг него практически невозможна.

ВВП растет, но есть признаки рецесссии.

Индекс S&P500 на исторических максимумах, но хозяева драйверов экономики недовольны Трампом.

Долг тоже максимальный, причем с инверсией доходности, обычно предшествующей кризису (короткие бумаги дают процент выше, чем долгие, что противоречит всем финансовым законам)

Деловая активность – очень высокая.

С международным положением полный швах: ухитрились обидеть практически всех союзников и сильно раздражить неприятелей.

Так все-таки хорош Трамп или плох? Цифры не ответят.

Русский фильтр

В России оценка действий Дональда Трампа зачастую немного неадекватна реальности по двум причинам.

Первое – взятый за аксиому антиамериканизм и принятая за очевидную теорему синофилия (любовь к Китаю). Хотя цивилизационно «еретики-американцы» нам должны быть ближе язычников китайцев.

Второй – рассмотрение действий Трампа в контексте российских интересов. Которые Дональда, разумеется, нимало не волнуют. Он вроде как обещал сделать великой Америку, а не кого-то еще.

По двум этим причинам темпераментного рыжеволосого президента у нас принято несколько недооценивать.

Трамп против доллара

Оценить Трампа мешает то, что у него слова постоянно расходятся с делами. Например твиты о необходимости сильного доллара соседствуют с яростной борьбой за снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Что ж, политики и крупные бизнесмены лгут одинаково много, но совершенно по-разному, а нынешний президент США – не политик, поэтому его ложь выглядит очень наивно на фоне отточенной полуправды предшественника и европейских коллег. Никакой сильный доллар Трампу не нужен, просто слово «сильный» хорошо укладывается в его имидж.

Главное достижение Дональда Трампа – как раз борьба за слабый доллар. При всем обязательном бреде об исключительности Америки он понимает, что США – такой же игрок мировой экономики, как и распоследнее Косово. Сильная валюта стимулирует импорт, слабая – экспорт. Импорт – это удобно, Россия вон добровольно поставила себя в абсолютную зависимость от китайского производства и, в общем, неплохо себя чувствует

Экспорт же – это трудно и хлопотно, но это собственное производство, это занятость, это развитие, это независимость. Поэтому китайцы, скажем, целенаправленно ослабляют свой юань, им выгодно получать доходы в крепком долларе, а нести издержки (к примеру, платить зарплату) в слабых юанях. Тут недавно Центробанк решил политически поддержать Пекин и включил юань в свою золотовалютную корзину. Минус пять миллиардов долларов за обозримый срок – цена поддержки. Ибо Китай еще немного девальвировал свою валюту в рамках экономической войны с США.

Чем слабее будет доллар, тем выгоднее будет развивать производство в самих Штатах, поскольку цены своей продукции станет более конкурентной относительно импорта. На это же направлены пресловутые пошлины, с помощью которых Белый дом надеется хоть как-то сдержать лавину товаров из Восточной Азии. Когда Трамп баллотировался, в стране трудно было найти национальный флаг, пошитый на территории США.Сейчас ситуация все-таки меняется к лучшему.

Сюда же относится тяжелая борьба с банковской олигархии за снижение ключевой ставки ФРС. Чем ниже эта ставка, тем ниже банковский процент, тем доступнее кредиты и по закону спроса и предложения – дешевле доллар.

Никакой интеграции

Очень странным казался выход Трампа из Транстихоокеанского и особенно Трансатлантического партнерств, которые мы ранее считали весьма выгодными именно для американского экспорта. Он даже едва не уничтожил NAFTA – соглашение с Мексикой и Канадой о практически свободной торговле.

Подобные шаги невозможно понять, если не помнить, что основой американского политического мировоззрения почти полторы сотни лет был не мессианизм, а изоляционизм.

«Не для того мы уезжали из вашей Европы, не для того прогоняли британские войска, чтобы тратить свои силы на ваши европейские склоки», – словно говорили отцы-основатели державы

Уже к концу XIXвека Соединенные Штаты вдвое превзошли по территории Западную Европу (без России), и своих дел у них более чем хватало. Казалось невероятным, что через столетие Штаты станут мировым жандармом.

И хотя президент Вудро Вильсон отдал право печатать доллары частной лавочке под названием ФРС, после чего началась современная история США, тоска по изоляционизму все равно очень велика в Штатах. Простые американцы до сих пор очень мало интересуются чужими делами, в школах проходят историю исключительно собственной страны, и огромные бюджетные расходы на зарубежные проекты их совершенно не радуют.

Америка – для американцев

Парадоксальным образом в русло этой, скажем так, неоксенофобии Трамп сумел уложить и свои антимигрантские мероприятия. Они как раз радикально противоречат официальной американской идеологии «страны открытых дверей». Страна, где 98,8% населения – мигранты или их потомки через обозримое число поколений, благодаря Трампу осознала возможность перехода в новый цивилизационный цикл. В этом цикле американская нация осознаёт себя не процессом, но результатом, свершившимся фактом – и рассматривает чужаков уже не как строительный материал, а как опасность.

Это подвиг, причем мирового масштаба. Люди, которые не смогли ничего хорошего создать на своей земле, вряд ли будут всерьез полезны на американской, – эта простая логика, недоступная нынешней российской власти, не сочетается ни с «общечеловеческими ценностями», ни с другими современными условностями, но является одной из базовых основ национальной безопасности. Ученые-теоретики показывают, что определенная доля этнических меньшинств полезна экономике сильного государства, поскольку дешево выполняют грязные работы, – бизнесмен Трамп прекрасно это знает, и останавливая поток мексиканцев, в некотором смысле жертвует сиюминутной выгодой.

Экстенсивное развитие США закончено. И даже если после Трампа к власти придет двойник «общечеловека» Барака Обамы, он не сможет уничтожить посеянные бунтарем семена.

Несостоявшаяся любовь

Что же до российских интересов (ибо мы на «Русской», а не американской «планете»)… Конечно, хакеры с тяжелым славянским акцентом немного помогли Трампу одержать победу. Высока вероятность того, что существовали некоторые договоренности об обмене этой дружеской услуги на ослабление санкций. И есть разочарование от того, что этого не случилось. Но надо понимать, что никакой вины Трампа здесь нет: его так прижали за «русский след», что любая попытка помочь России привела бы к импичменту. По крайней мере он выбрал своей стране другого врага – и на том спасибо.

В том, что наши специалисты по сетевым диверсиям работали не слишком чисто, что наши политики чрезмерно активно желали победы Трампу, вины самого кандидата от республиканцев точно нет. Его шансы на победу были исчезающе малы, но победить он хотел не для себя – у него и так все было, – а для Америки

Конечно, если бы не активнейшее сопротивление банковского лобби, пятой колонны финансовой армии, десятилетиями наживавшейся на переоцененном долларе, президент США добился бы большего. Но и то, что он успел сделать менее чем за три года, вызывает уважение.

И некоторую зависть.