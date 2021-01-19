Дональд Трамп и «компания» попали под санкции

Политика

Власти Ирана ввели санкции против президента США Дональда Трампа. Под ограничения также попал ряд других официальных лиц, среди которых госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, глава ЦРУ Джина Хаспел. О введении ограничений сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Представитель ведомства пояснил, что фигуранты санкционного списка причастны к убийству генерала Касема Сулеймани и его сторонников, а также «организовывали и поддерживали террористические акты против Исламской Республики Иран, создавали, финансировали, предоставляли оружие и проводили обучение террористических групп».

Представители МИД Ирана отметили, что ограничительные меры связаны с «террористическими действиями» США, передаёт «ПолитЭксперт».