Дональд Трамп готов тестировать вакцину от коронавируса на себе

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Президент США Дональд Трамп допустил, что страна будет использовать вакцину от коронавируса, созданную за рубежом. Вместе с этим, президент выразил готовность опробовать вакцину на себе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

На пресс-конференции представителя Белого дома спросили готов ли Трамп использовать вакцины от коронавируса, созданные в России или Китае.

«Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу», - привела Макинэни слова Трампа в ответ.

Также пресс-секретарь отметила, что наиболее перспективной, с точки зрения Белого дома, является вакцина, разрабатываемая британско-шведской компанией AstraZeneca и учеными из Оксфордского университета.

Одновременно с этим Макинэни убеждена, что и сами США смогут разработать эффективное лекарство от коронавируса, которое, по ее словам, Трамп готов испытать на себе, передает «ТАСС».

«Я с радостью стану первым или последним, кому сделают прививку, в зависимости от того, что будет лучше для американского народа», - процитировала она главу Белого дома.