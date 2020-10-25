Дональд Трамп бомбардирует Джо Байдена в СМИ обвинениями в коррупции

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Президент США Дональд Трамп выступил с критикой либеральных СМИ, которые, по его мнению, не обращают должного внимания на коррупционные схемы семьи Байденов.

Американский лидер упрекнул медиа в слишком большом акценте на пандемии коронавирусной инфекции в ущерб другим актуальным проблемам.

«В новостях они говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. <...> Они пытаются всех напугать. <...> Выгладит так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена», — заявил Трамп.

Ранее в печати появились данные о том, что советник руководства украинской энергокомпании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден в 2014-2019 годах, благодарил его за возможность встретиться с Байденом-старшим и спрашивает, как вице-президент США может использовать свое положение, чтобы помочь компании. Об этом сообщает РБК.