Доминик Рааб: Великобритания поддерживает высылку российских дипломатов из Чехии

Политика

Власти Великобритании полностью поддерживают высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

«Британия полностью поддерживает наших чешских союзников, показавших, насколько далеко могут зайти российские разведывательные службы в попытках провести опасные и враждебные операции в Европе. Это демонстрирует модель поведения Москвы», - цитирует РИА «Новости слова внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось о том, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов. Всех сотрудников обвинили в работе на спецслужбы. Кроме того, чешские власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов.