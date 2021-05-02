Доминик Рааб: Страны «Большой семёрки» будут бороться с «российской пропагандой»

Политика

Власти Великобритании пытаются убедить других членов «Большой семёрки» (G7) создать механизмы борьбы с российской дезинформацией «пропагандой». Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

По словам политика, сейчас участники G7 рассматривают возможность разработки системы реагирования на якобы распространяемые Россией фейки.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира, - сказал он.

Политик уточнил, что «правда» должна передаваться не только жителям стран G7, но и обязательно распространяться на Китай и Россию.

Об этом глава ведомства заявил в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт 3–5 мая в Лондоне, пишут РИА «Новости».