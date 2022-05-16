Должны воевать профессионалы: опрос показал рост доверия россиян к работе ЧВК
Специальная военная операция РФ изменила отношение россиян к работе «ЧВК Вагнера».
Люди отдают предпочтение профессиональным бойцам на полях сражений, а не солдатам-срочникам, свидетельствуют данные опроса, проведенного сообществом Армия/Оружие/СВО в социальной сети «Вконтакте».
В голосовании на момент написания статьи приняло участие почти 12,5 тыс читателей группы. Из них более 12 тысяч (97,43%) сообщили, что бойцы «ЧВК Вагнера» лучше справятся с поставленными задачами во время локальных и глобальных конфликтов. И только 319 человек (2,57%) отдали предпочтение вчерашним срочникам.
Отметим, всего несколько лет назад подобные показатели были диаметрально противоположными. В похожем опросе, проведенном в феврале 2017 года, 79% респондентов негативно отозвались о специалистах ЧВК, а 10% признались, что не знают об их существовании.
Столь резкое изменение общественного мнения вполне понятно. Чуть больше недели назад город Попасная в Луганской области полностью перешел под контроль Луганской Народной республики. операцию по освобождению внесли именно штурмовики «ЧВК Вагнера», обладающие большим опытом ведения боевых действий в условиях городской застройки.