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Политика

Доктор военных наук Сивков: На Украине 500 танков готовы к войне

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 12:29
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 12:29
1 мин
MOD Russia/Globallookpress.com
На Украине 500 танков готовы к войне

Российский доктор военных наук Константин Сивков, заявил, что на Украине имеется несколько сотен танков, готовых для войны.

По мнению эксперта, Украина может задействовать около 500 танков. Большая часть из них Т-64 и Т-72, но есть несколько новейших моделей. Как считает Сивков, примерно 320 танков Киев может направить против ДНР, а остальные – против ЛНР.

Сивков указывает, что правительство Украины имеет примерно 900 разных бронемашин, в основном БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2, БТР-80, МТ-ЛБ, БРДМ-2.

Сивков считает, что из них в сторону ДНР Украина может отправить 500-600 машин, остальные же также в ЛНР.

Кроме того, отмечается наличие у Украины около тысячи орудий, более половины из них может быть использовано в ДНР, пишет «Лента.Ру».

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ТЕГИ
Украина
Танки
Вооружение
Сивков
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